Fotografía de archivo de soldados en el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de Estados Unidos. Foto: EFE/EPA/ Terje Pedersen
Agencia AFP
Primera ministra trinitense dice recibir “con orgullo” a tropas de EE.UU.
La primera ministra de Trinidad y Tobago, , aliada de Donald Trump, expresó el lunes su orgullo por recibir tropas estadounidenses para ejercicios conjuntos, en medio de un que alerta a Venezuela.

Son los segundos ejercicios conjuntos en el último mes en este archipiélago ubicado a escasos 10 kilómetros de las costas venezolanas, mientras que Estados Unidos refuerza su presencia en la región con la , el más grande de su armada, que se suma al operativo antidrogas ordenado en agosto.

“Mi gobierno recibe con orgullo a la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines en nuestras costas” para “participar en ejercicios de entrenamiento conjuntos” con la armada trinitense, dijo la gobernante en X.

Afirmó que la presencia de Estados Unidos en la región ha contribuido con una “reducción significativa” del tráfico de armas, drogas y personas en el país.

“Como un país pequeño que enfrenta redes criminales transnacionales, Trinidad y Tobago se beneficia enormemente de esta alianza”, subrayó.

Estados Unidos acumula una veintena de ataques con al menos 83 víctimas contra supuestas .

El USS Gravely, un buque de guerra de la Marina de los Estados Unidos, llegó a Trinidad y Tobago el 26 de octubre de 2025 para realizar maniobras conjuntas cerca de la costa de Venezuela. Foto: MARTIN BERNETTI / AFP
Washington acusa al gobierno de de liderar un cartel de drogas que incluso será en los próximos días, pese a que Trump asoma una posible negociación con Caracas.

Persad-Bissessar ha expresado su apoyo a la presión de Trump y ha confrontado a Venezuela, que respondió con una declaración de persona non-grata contra la primera ministra y suspendió los acuerdos gasíferos con Trinidad y Tobago.

“Nuestra asociación con ya ha logrado éxitos significativos, y juntos continuaremos avanzando hasta ganar la guerra contra el crimen (...) Expreso mi profunda gratitud al gobierno de Estados Unidos”, insistió la gobernante.

Maduro calificó este fin de semana de “irresponsables” estos nuevos ejercicios militares.

El ex primer ministro Keith Rowley, opositor al gobierno actual, recordó que no tiene bases militares extranjeras y cuestionó la presencia frecuente del ejército estadounidense en el país.

“Si cuando América (Estados Unidos) , con destruir Venezuela”, los estadounidenses “nos piden hacer ciertas cosas, está dentro de nuestra soberanía decir que eso no nos conviene y rechazarlo, y los estadounidenses lo habrían entendido”, dijo.

Un buque de guerra estadounidense lanzamisiles llegó el domingo 26 de octubre a Trinidad y Tobago, un pequeño archipiélago situado frente a Venezuela, mientras el presidente estadounidense Donald Trump intensifica su presión sobre su homólogo venezolano Nicolás Maduro. (AFP)

