El canciller cubano, Bruno Rodríguez, tachó este miércoles de “vocero de intereses corruptos y revanchistas” al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, luego de su discurso llamando a los cubanos en la isla a construir una “nueva Cuba” con una renovada relación con Washington.

“El secretario de Estado repite su libreto mendaz e intenta culpar al Gobierno de Cuba por el daño despiadado que provoca el Gobierno de EE.UU. al pueblo cubano”, escribió en sus redes sociales el diplomático cubano.

Añadió que Rubio “es el vocero de intereses corruptos y revanchistas, concentrados en el sur de la Florida y que no representan los sentimientos de la mayoría del pueblo estadounidense, ni de los cubanos que allí viven”.

Rubio publicó este miércoles un videomensaje en español de unos cinco minutos en el que llamó a los “cubanos de a pie” en la isla a construir una “nueva Cuba” a propuesta del presidente de EE.UU., Donald Trump, y fuera del control de las élites militares de la isla.

Rubio, de ascendencia cubana, rememoró también el aniversario de la primera toma de posesión de un presidente elegido democráticamente en Cuba, señalando que “un día como hoy, en el 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente”.

El Gobierno cubano no conmemora esta fecha, la cual el canciller de la nación caribeña calificó como “nefasta”, apuntando que “inauguró un periodo neocolonial para Cuba, como apéndice dependiente de los EE.UU. y al que el principal diplomático estadounidense pretende que regrese”.

“La Cuba neocolonial y la Enmienda Platt son el pasado. El presente y el futuro son la independencia y la soberanía”, puntualizó Rodríguez, en referencia al apéndice incluido en la Constitución cubana de entonces que daba autorización a Washington a inmiscuirse en los asuntos soberanos del país y el derecho a intervenir militarmente en la isla.

La fecha ha sido calificada en redes sociales por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, como “intervención, injerencia, despojo, frustración”.

“Eso significa el 20 de mayo en la historia de Cuba”, escribió el mandatario en sus redes sociales, señalando a su vez que había “sembrado en los cubanos de entonces” y por generaciones posteriores “un sentimiento antimperialista”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, gesticula mientras habla durante una conferencia de prensa en La Habana, el 22 de octubre de 2025. (ADALBERTO ROQUE / AFP) / ADALBERTO ROQUE

“Aquí está para probarlo otro 20 de Mayo en que los asalariados del deshonor piden a gritos que regrese la república tutelada. No los subestimemos, pero jamás olviden que, por méritos del propio imperio, los antimperialistas somos muchísimos más”, significó Díaz-Canel.

Rubio insistió en su discurso de este miércoles que “la verdadera razón” por la que los cubanos “no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares”, acusando al conglomerado empresarial militar Gaesa, fundado por el expresidente Raúl Castro.

Al respecto el viceministro cubano de Asuntos Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, dijo que la razón por la cual Rubio “miente tan reiterada e inescrupulosamente al referirse a Cuba y tratar de justificar la agresión a la que somete al pueblo cubano, no es ignorancia o incompetencia”.

“Sabe bien que no hay excusa para una agresión tan cruel y despiadada”, aseveró de Cossío en redes sociales, en referencia al bloqueo petrolero.

EE.UU. presiona al Gobierno de la isla desde enero pasado, para que introduzca reformas económicas y políticas. Como parte de esa escalada impuso un bloqueo petrolero que ha agudizado notablemente la crisis estructural que ya arrastraba el país; y sanciones reforzadas contra sectores vitales de la economía.