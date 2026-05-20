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El secretario Marco Rubio subrayó a su homólogo ruso los próximos pasos en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania y la necesidad de poner fin a la guerra. Foto: EFE/EPA/ Will Oliver.
El secretario Marco Rubio subrayó a su homólogo ruso los próximos pasos en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania y la necesidad de poner fin a la guerra. Foto: EFE/EPA/ Will Oliver.
Por Agencia EFE

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, tachó este miércoles de “vocero de intereses corruptos y revanchistas” al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, luego de su discurso llamando a los cubanos en la isla a construir una “nueva Cuba” con una renovada relación con Washington.

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