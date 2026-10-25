El clima hostil hacia la prensa en El Salvador prevalece y se mantiene bajo el régimen de excepción, medida implementada contra las pandillas, con un patrón persistente de acoso digital, estigmatización y restricciones al ejercicio periodístico llevando a decenas de periodistas a exiliarse en los últimos años, señaló la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En un informe presentado en el marco de su 82 Asamblea General, que concluye este domingo en Bogotá, la organización apuntó que entre periodistas y medios independientes “prevalece el temor y la cautela ante el fortalecimiento de la propaganda gubernamental, las presiones, el acoso y la falta de transparencia del Gobierno del presidente Nayib Bukele”.

“Los profesionales que investigan casos de corrupción, derechos humanos y seguridad enfrentan riesgos particulares”, según el documento, que señal que también se han documentado agresiones, detenciones arbitrarias, ciberataques y otras formas de intimidación contra periodistas y comunicadores.

Según cifras del Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) citadas en su análisis por la SIP, entre enero y el 15 de julio de 2026 se registraron al menos 210 agresiones contra la prensa.

Las formas más frecuentes fueron las declaraciones estigmatizantes con 68 casos, el acoso digital con 45, la difamación con 26 casos, el acoso en espacios físicos con 20, y los insultos con 13 casos.

La APES ha señalado a funcionarios de alto nivel del Ejecutivo como la principal fuente de agresiones, alertó la organización.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una conferencia de prensa conjunta con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en el Palacio Presidencial de San Salvador el 16 de octubre de 2026. (Foto de MARVIN RECINOS / AFP). / MARVIN RECINOS

La situación de la libertad de prensa también se refleja en los índices internacionales, según la SIP que enfatizó que Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó a El Salvador en el puesto 143 de 180 países en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2026.

El país centroamericano retrocedió 8 posiciones respecto de la medición anterior y RSF también señaló que el presidente Bukele ha declarado confidencial información pública, pese a que la libertad de expresión está protegida constitucionalmente.

Restricciones y otros riesgos

En su informe la SIP resalta que los medios y periodistas también han denunciado restricciones para acceder a eventos oficiales y dificultades para obtener información pública, especialmente sobre seguridad y actuaciones gubernamentales.

Además, menciona que organizaciones de prensa denuncian que funcionarios niegan información a periodistas, limitan el acceso a conferencias y muestran mayor apertura hacia medios considerados afines al gobierno.

Las radios y los medios comunitarios enfrentan dificultades adicionales marcadas por el ahogamiento económico, el acoso técnico y la autocensura, indicó.

Según la organización, la ausencia de asesinatos recientes de periodistas no elimina otros riesgos para el ejercicio de la profesión, puesto que las amenazas, el acoso digital, la vigilancia, las restricciones de acceso, el uso abusivo de procesos judiciales y el exilio pueden limitar el ejercicio periodístico sin que exista violencia letal.

“Las críticas y cuestionamientos en las redes sociales son aplastadas por ejércitos de troles y cuentas anónimas o aparentemente afines al oficialismo, que recurren a insultos, obscenidades y amenazas contra periodistas, especialmente mujeres”, alertó.

Además, apuntó que “el Gobierno ha rechazado diversas acusaciones y cuestionado la independencia o las motivaciones de medios y organizaciones críticas”, lo que contrasta con los señalamientos de organizaciones nacionales e internacionales que describen un deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo.

En conjunto, el ejercicio periodístico se desarrolla en un entorno restrictivo, marcado por la criminalización, la vigilancia, las limitaciones al acceso a la información, las presiones económicas y legales, el acoso digital y el exilio, concluye la SIP en su informe.

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