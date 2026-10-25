icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una rueda de prensa en San Salvador. Foto: EFE/ Rodrigo Sura
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una rueda de prensa en San Salvador. Foto: EFE/ Rodrigo Sura
Por Agencia EFE

El clima hostil hacia la prensa en El Salvador prevalece y se mantiene bajo el régimen de excepción, medida implementada contra las pandillas, con un patrón persistente de acoso digital, estigmatización y restricciones al ejercicio periodístico llevando a decenas de periodistas a exiliarse en los últimos años, señaló la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?