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Resumen

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Martine Moïse habla durante el funeral de su esposo el 23 de julio de 2021. (Valerie Baeriswyl / AFP).
Martine Moïse habla durante el funeral de su esposo el 23 de julio de 2021. (Valerie Baeriswyl / AFP).
Por Agencia AFP

La ex primera dama de Haití Martine Moïse será candidata a la presidencia, según mostró el domingo el sitio web de la comisión electoral, en las primeras elecciones que celebrará el país, sumido en una profunda crisis, en más de una década.

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