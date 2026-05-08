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La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, habla en su ceremonia de investidura para el periodo 2026-2030, este viernes, en el Estadio Nacional de San José. Foto: EFE/ Jeffrey Arguedas
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, habla en su ceremonia de investidura para el periodo 2026-2030, este viernes, en el Estadio Nacional de San José. Foto: EFE/ Jeffrey Arguedas
Por Agencia EFE

La politóloga Laura Fernández Delgado juró este viernes como la presidenta número 50 de Costa Rica y la segunda mujer en llegar al cargo en la historia del país para el periodo 2026-2030, tras lo cual recibió la banda presidencial en una ceremonia celebrada en el Estadio Nacional.

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