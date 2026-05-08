La derechista Laura Fernández aseguró este viernes que no le “temblará el pulso” para combatir al narcotráfico, en su discurso de investidura como presidenta de Costa Rica.

La politóloga de 39 años gobernará el próximo cuatrienio tras ganar cómodamente las elecciones del 1 febrero gracias a la popularidad de su mentor, el presidente saliente Rodrigo Chaves, a quien nombró superministro.

“Una respuesta de mano dura porque es lo que ustedes esperan (...). No me temblará el pulso para enfrentar el crimen organizado”, dijo, tras prestar juramento en un acto multitudinario en el Estadio Nacional, en San José.

El pequeño país centroamericano de 5,2 millones de habitantes, famoso por su estabilidad política y riqueza natural, registra en la actualidad un récord de asesinatos por el narcotráfico que ha permeado instituciones del Estado.

“Costa Rica no puede, compatriotas, normalizar la vergüenza de ver a sus instituciones penetradas por el crimen. No podemos aceptar que el narcotráfico encuentre grietas en nuestro sistema”, señaló Fernández.

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, habla en su ceremonia de investidura para el periodo 2026-2030, este viernes, en el Estadio Nacional de San José. Foto: EFE/ Jeffrey Arguedas

Admiradora del presidente Nayib Bukele, Fernández recordó en su discurso que pronto inaugurará una cárcel inspirada en la megaprisión para pandilleros de El Salvador.

“Pero eso no servirá de nada si los jueces siguen soltando a los delincuentes peligrosos”, manifestó al achacar al poder judicial, como su antecesor, la violencia sin precedentes que sufre el país, por décadas considerado uno de los más seguros del continente.

“La reforma que necesitamos es profunda y la vamos a impulsar”, aseguró la segunda mujer en gobernar Costa Rica.