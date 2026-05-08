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La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, habla en su ceremonia de investidura para el periodo 2026-2030, este viernes, en el Estadio Nacional de San José (Costa Rica). Foto: EFE/ Jeffrey Arguedas
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, habla en su ceremonia de investidura para el periodo 2026-2030, este viernes, en el Estadio Nacional de San José (Costa Rica). Foto: EFE/ Jeffrey Arguedas
Por Agencia AFP

La derechista Laura Fernández aseguró este viernes que no le “temblará el pulso” para combatir al narcotráfico, en su discurso de investidura como presidenta de Costa Rica.

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