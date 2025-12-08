Carlos Lázaro
Carlos Lázaro

Escucha la noticia

00:0000:00
Más de una semana y no hay presidente electo: ¿Por qué no hay resultados de las elecciones en Honduras?
Resumen de la noticia por IA
Más de una semana y no hay presidente electo: ¿Por qué no hay resultados de las elecciones en Honduras?

Más de una semana y no hay presidente electo: ¿Por qué no hay resultados de las elecciones en Honduras?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

A ocho días de las elecciones generales del 30 de noviembre, Honduras sigue sin conocer a su próximo presidente. La paralización del escrutinio, las fallas en el sistema de transmisión de resultados y la mínima diferencia entre los candidatos Nasry Asfura, del Partido Nacional; y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, han sumido al país en un escenario de incertidumbre que crece conforme pasan las horas sin actualizaciones oficiales.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC