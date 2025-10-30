Fotografía de árboles caídos en una carretera debido al paso del huracán Melissa este martes, en Kingston (Jamaica). (Foto: EFE)
Fotografía de árboles caídos en una carretera debido al paso del huracán Melissa este martes, en Kingston (Jamaica). (Foto: EFE)
Agencia EFE

Más del 70 % de Jamaica sigue sin electricidad y hay 134 carreteras bloqueadas
Más del 70 % de Jamaica sigue sin electricidad y hay 134 carreteras bloqueadas

Más del 70 % de los clientes siguen sin servicio eléctrico en y 134 carreteras están bloqueadas, debido a la destrucción causada por el , que impactó la isla como categoría 5.

En conferencia de prensa, Daryl Vaz, ministro de Energía, Telecomunicaciones y Transporte, informó que aproximadamente 490.380 clientes, el 72 % del total, aún no tienen electricidad.

Francisco Sanz
El ministro del Gobierno Local y Desarrollo Comunitario de Jamaica, Desmond McKenzie, declaró al país como una "zona catastrófica" por los estragos causados por el huracán Melissa. (Foto: EFE)
El servicio se restableció a más de 52.000 clientes en las últimas 24 horas, pero más del 70 % de las líneas de transmisión permanecen fuera de servicio debido a los graves daños sufridos.

Vaz indicó asimismo que el país opera actualmente con “un margen de reserva de generación reducido”, aunque se espera que una unidad de almacenamiento flotante atraque mañana para suministrar gas natural a las plantas de generación.

El titular de Energía destacó que se ha restablecido el servicio eléctrico en ocho hospitales importantes, incluyendo los principales de la capital Kingston, y que trabajan para llevar luz a otras 13 clínicas destacadas en toda la isla.

Sobre la situación de las comunicaciones, señaló que se están implementando sistemas de internet satelital Starlink para proporcionar cobertura de banda ancha inmediata en comunidades clave mientras se restablece la infraestructura terrestre.

Fotografía de los daños provocados por el paso del huracán Melissa este miércoles, en la Parroquia de Saint Ann (Jamaica). (Foto: EFE)
Vaz explicó, asimismo, que los tres aeropuertos internacionales ya están abiertos para recibir ayuda y que se esperan nueve vuelos en esta jornada con suministros, así como una decena de vuelos de pasajeros.

En la misma rueda de prensa, Robert Morgan, ministro encargado de la coordinación de los trabajos de recuperación, informó que hay 151 carreteras afectadas, de las que 134 siguen bloqueadas.

Morgan detalló que los trabajos avanzan con lentitud debido a que deben comprobar primero que el tendido eléctrico caído no suponga un peligro, así como evaluar los puentes para verificar que pueden soportar tráfico pesado.

El huracán Melissa, ahora de categoría 2, avanza este jueves hacia Bermudas, tras dejar un rastro de destrucción y víctimas mortales en Haití, Jamaica y Cuba, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

