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Acto político del 73 aniversario del frustrado asalto al Cuartel Moncada este domingo, en la Habana (Cuba). Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa
Acto político del 73 aniversario del frustrado asalto al Cuartel Moncada este domingo, en la Habana (Cuba). Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa
Por Agencia EFE

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, comparó este domingo al Gobierno de EE.UU. con los nazis y lo acusó de aplicar una “política genocida” contra la isla que busca “apropiarse de todo el país”.

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