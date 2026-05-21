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El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/Luong Thai Linh/Pool
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/Luong Thai Linh/Pool
Por Agencia EFE

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió este jueves que su país responderá a la “infamia” de la acusación contra su predecesor, Raúl Castro, en Estados Unidos: “No se irrespeta a los héroes de la Patria. No se ofenden historia y tradiciones sin respuesta. No en Cuba”, apostilló.

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