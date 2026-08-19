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El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, habla con EFE durante una rueda de prensa en el Memorial José Martí en La Plaza de La Revolución, en La Habana (Cuba). Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa
El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, habla con EFE durante una rueda de prensa en el Memorial José Martí en La Plaza de La Revolución, en La Habana (Cuba). Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa
/ Ernesto Mastrascusa
Por Agencia EFE

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó este miércoles de “régimen fascista” a Estados Unidos y aseguró que Fidel Castro (1926-2016) sigue siendo la salida cuando “arrecia el genocidio contra nuestro pueblo”, en una publicación en la red social X.

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