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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel; y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (Adalberto ROQUE / Saul LOEB / AFP)
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel; y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (Adalberto ROQUE / Saul LOEB / AFP)
Por Agencia EFE

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