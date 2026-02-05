Miguel Díaz-Canel confirma que Cuba no ha recibido combustible desde diciembre por las presiones de EE.UU.

Escuchar
El mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, habla en La Habana el 5 de febrero del 2026. (EFE/ Presidencia de Cuba).

El mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, habla en La Habana el 5 de febrero del 2026. (EFE/ Presidencia de Cuba).

El mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, habla en La Habana el 5 de febrero del 2026. (EFE/ Presidencia de Cuba).
El mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, habla en La Habana el 5 de febrero del 2026. (EFE/ Presidencia de Cuba).
Por Agencia EFE

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó este jueves que la isla no ha recibido combustible desde el exterior desde el pasado diciembre debido a las presiones de Estados Unidos.

