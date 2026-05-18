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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, habla durante una reunión con las máximas autoridades de la isla comunista en La Habana. (Foto de CUBA TV / AFP).
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, habla durante una reunión con las máximas autoridades de la isla comunista en La Habana. (Foto de CUBA TV / AFP).
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Por Agencia EFE

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, subrayó este lunes que su país tiene “el derecho absoluto y legítimo a defenderse” después de informaciones que apuntan a que La Habana adquirió 300 drones militares de Rusia e Irán.

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