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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo. Foto: EFE
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Por Agencia EFE

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseveró este sábado que la isla no “aspira a la guerra”, pero “tiene la responsabilidad de defenderse”, al ser interrogado sobre las amenazas de una posible intervención militar de EE.UU.

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