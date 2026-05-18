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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. (Foto de CARL DE SOUZA / AFP)
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. (Foto de CARL DE SOUZA / AFP)
/ CARL DE SOUZA
Por Agencia EFE

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, desdeñó este lunes la decisión de Washington de sancionar a once altos cargos políticos y militares cubanos con base en la Orden Ejecutiva del 1 de mayo, que ampliaba el ámbito punible con la congelación de activos en territorio estadounidense.

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