El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseveró que EE.UU. “recurre a la mentira para generar pretextos sobre los cuales sostener agresiones contra Cuba”, en referencia al informe estadounidense que describe a la isla como una “amenaza” para su seguridad nacional, según difundieron este martes medios estatales.

“Cuba jamás ha obrado para dañar al pueblo estadounidense, ni se ha propuesto afectar la seguridad nacional de EE.UU.; Lo que ha hecho la Revolución cubana a lo largo de su historia es defenderse de estas sucesivas e interminables agresiones, por legítimo derecho”, escribió el mandatario cubano en un extenso mensaje replicado por los medios estatales del país caribeño.

El Departamento de Estado de EE.UU. dio a conocer este lunes un documento de 100 páginas, titulado ‘Cuba. La capital del comunismo en el siglo XXI’, en el que hace un repaso de la historia de la isla desde la revolución liderada por Fidel Castro en 1959 y acusa a La Habana de intentar “socavar, degradar y desestabilizar a Estados Unidos” con espías y soldados, así como con estudiantes, intelectuales y ONGs.

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El informe sostiene que, durante 67 años, el régimen cubano “ha entrenado a terroristas, dado refugio a fugitivos, se ha infiltrado en el Gobierno de Estados Unidos”, una campaña que “ha logrado un éxito que sus fundadores difícilmente habrían imaginado”.

Por su parte, el canciller cubano calificó el texto como la “más reciente falacia del Departamento de Estado de EE.UU. contra Cuba”, y dijo que “forma parte de la construcción, por el secretario de Estado (Marco Rubio), de un pretexto para sostener su guerra económica cruel y criminal que castiga a cada familia cubana, y su aspiración de agredir militarmente”.

“Es otra evidencia del macabro plan que ha diseñado ese político estadounidense del sur de la Florida, que sólo satisface los intereses de quienes siempre le han pagado”, puntualizó el jefe de la diplomacia de la isla caribeña.

Combinación de imágenes del presidente cubano Miguel Díaz-Canel y el presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: Jim WATSON, Maxim Shemetov / AFP / POOL

El informe de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, reitera además, que la isla alberga “un número creciente de instalaciones militares, de inteligencia y terroristas extranjeras”, uno de los argumentos que esgrimió el Gobierno estadounidense para armar la orden ejecutiva del 29 de enero que declaraba a Cuba una “amenaza inusual y extraordinaria” y establecer el bloqueo petrolero.

Las autoridades cubanas han negado la presencia de bases militares, especialmente las chinas en su territorio en reiteradas ocasiones y diversos escenarios, calificando las acusaciones de Washington de “mendaz e infundadas” y de “pretextos falaces” para tratar de justificar una posible intervención militar.

Washington ha aplicado una política de máxima presión a La Habana desde inicios del presente año, primero con el bloqueo petrolero que ha multiplicado los apagones en la isla y ha paralizado la economía, a lo que añadió nuevas sanciones en mayo especialmente a empresas extranjeras. Además, ha mantenido sobre la mesa la posibilidad de una intervención militar a la isla.