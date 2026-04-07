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Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, hablando durante una reunión con las principales autoridades de la isla comunista celebrada en La Habana. Foto: CUBA TV / AFP
Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, hablando durante una reunión con las principales autoridades de la isla comunista celebrada en La Habana. Foto: CUBA TV / AFP
Por Agencia EFE

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró en una entrevista al medio estadounidense Newsweek publicada este martes que Washington no tiene “excusa” para justificar una agresión militar contra su país, que no es ninguna amenaza para EE.UU.

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