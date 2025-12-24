El candidato presidencial del Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, declarado virtual presidente de Honduras por el ente electoral. (Johny MAGALLANES / AFP)
/ JOHNY MAGALLANES
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

Nasry ‘Tito’ Asfura declarado virtual presidente de Honduras por el ente electoral
El conservador , del Partido Nacional, fue declarado este miércoles por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el virtual presidente electo de , con el 40,26 % de los votos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

La declaración fue hecha de manera virtual por los consejeros Ana Paola Hall, presidenta del CNE y representante del conservador Partido Liberal; Cossette López, representante del Partido Nacional, y Carlos Cardona (suplente), con la oposición del tercer consejero principal, Marlon Ochoa, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), quien el martes denunció que se estaba gestando un “golpe de Estado electoral”.

Por voluntad mayoritaria del pueblo hondureño, expresada de forma soberana en las urnas, el Pleno de Consejeros del CNE, declara presidente constitucional de la República de Honduras por el período de cuatro años, que se inicia el 27 de enero del año 2026 y finaliza el 27 de enero del año 2030 al ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah”, subraya la declaración.

Añade que “el CNE en cumplimiento de sus atribuciones comunicará a los electos la declaratoria efectuada y extenderá las credenciales del cargo de elección popular que obtuvieron. Asimismo, se hará comunicación al Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos Gobernación, Justicia y Descentralización, Corte Suprema de Justicia, Partidos Políticos: Partido Liberal de Honduras (PLH); Partido Nacional de Honduras (PNH); Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH)”.

Según el registro oficial del CNE, hasta las 15:00 hora local (21:00 GMT), el candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ha quedado en segundo lugar con el 39,54 %, mientras que la candidata del Libre, Rixi Moncada, en el tercero con el 19,19 %.

La resolución del CNE, leída por la consejera López subraya que Asfura obtuvo 1.479.822 votos, Nasralla 1.452.796 y Moncada 705.428 sufragios.

