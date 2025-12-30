Nasry Asfura saluda a sus seguidores durante una manifestación por la paz y la democracia en Tegucigalpa, Honduras, el 27 de julio. Foto: Orlando Sierra/AFP
Agencia AFP
Agencia AFP

Presidente electo de Honduras gobernará con una débil mayoría legislativa
Presidente electo de Honduras gobernará con una débil mayoría legislativa

El presidente electo de Honduras, , apoyado por el mandatario estadounidense, Donald Trump, gobernará con una débil mayoría en el Congreso que , según la conformación definitiva del legislativo anunciada este martes.

El empresario conservador fue proclamado ganador el pasado 24 de diciembre, más de tres semanas después de unas reñidas elecciones marcadas por la intervención de Trump y denuncias de fraude de su oponente , a quien superó por menos de un punto porcentual.

PUEDES VER: Ortega y Murillo felicitan a Asfura y lo invitan a fortalecer la unión centroamericana

El Partido Nacional (PN) de Asfura logró 49 escaños, frente a 41 del Partido Liberal, que abanderaba a Nasralla, un popular presentador de televisión. El Congreso hondureño está conformado por 128 diputados.

En tanto, la izquierda gobernante, representada por el partido Libertad y Refundación (Libre), tendrá 35 diputados. Las demás curules se las repartirán movimientos minoritarios, detalló la declaratoria de resultados del (CNE).

Personas sostienen banderas durante una manifestación convocada por el candidato presidencial por el Partido Nacional, Nasry Asfura, este domingo en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador
Según esa distribución, Asfura, constructor de 67 años, requerirá 16 votos adicionales para tener mayoría calificada, lo que abre escenarios de negociación con las demás fuerzas.

El mandatario asumirá el poder el próximo 27 de enero.

La declaratoria de resultados se realizó sin haber concluido la revisión de todas las actas de votación, tal como ocurrió con la elección presidencial, cuyo escrutinio se vio interrumpido varias veces por fallos informáticos.

El empresario conservador Nasry Asfura fue proclamado oficialmente este miércoles 24 de diciembre nuevo presidente electo de Honduras, tres semanas después de unas elecciones marcadas por un estrecho margen de diferencia y denuncias de fraude. (AFP)

