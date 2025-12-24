El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla; y el virtual presidente electo de Honduras, Nasry Asfura. (Orlando SIERRA / Marvin RECINOS / AFP)
Salvador Nasralla no acepta la declaratoria electoral que da el triunfo a Asfura en Honduras
El candidato presidencial del conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, segundo en las votaciones, rechazó este miércoles la declaratoria oficial de los resultados de las elecciones generales en Honduras del pasado 30 de noviembre que otorgaron la victoria a Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, al afirmar que esta “no refleja la verdad” de la voluntad popular.

No acepto la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) porque no refleja la verdad completa del voto ciudadano (...) por cuarta vez consecutiva me lo han negado esa oportunidad, no es un capricho, no se debió dar un resultado sin contar todos los votos”, subrayó Nasralla en una comparecencia de prensa.

