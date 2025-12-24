El candidato presidencial del Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, habla durante una conferencia de prensa en Tegucigalpa, el 1 de diciembre de 2025. (Marvin RECINOS / AFP)
/ MARVIN RECINOS
Agencia EFE
Agencia EFE

Asfura se declara “preparado para gobernar” Honduras tras ser proclamado presidente electo
El conservador Nasry ‘Tito’ Asfura afirmó este miércoles estar “preparado para gobernarHonduras luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo declaró virtual presidente electo del país centroamericano.

Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar”, subrayó Asfura en un mensaje en la red social X, minutos después de la declaratoria oficial hecha de manera virtual por los consejeros Ana Paola Hall, presidenta del CNE; Cossette López, y Carlos Cardona (suplente).

Francisco Sanz

