Asfura se declara “preparado para gobernar” Honduras tras ser proclamado presidente electo

El conservador Nasry ‘Tito’ Asfura afirmó este miércoles estar “preparado para gobernar” Honduras luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo declaró virtual presidente electo del país centroamericano.

“ Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar ”, subrayó Asfura en un mensaje en la red social X, minutos después de la declaratoria oficial hecha de manera virtual por los consejeros Ana Paola Hall, presidenta del CNE; Cossette López, y Carlos Cardona (suplente).

Información en desarrollo...