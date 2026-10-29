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Resumen

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asiste a una recepción oficial en honor de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, en la Casa Presidencial de San Salvador el 29 de octubre de 2026. (Foto de MARVIN RECINOS / AFP)
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asiste a una recepción oficial en honor de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, en la Casa Presidencial de San Salvador el 29 de octubre de 2026. (Foto de MARVIN RECINOS / AFP)
/ MARVIN RECINOS
Por Agencia EFE

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseguró este jueves que la operación en Haití para rescatar a cuatro militares salvadoreños, desaparecidos tras una emboscada en la periferia de Puerto Príncipe, tiene la capacidad de acabar con las pandillas de ese país.

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