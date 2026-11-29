El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló este domingo, en un mensaje en X, que las pandillas en Haití son “un montón de cobardes” y les propuso que “suelten las armas, huyan y devuelvan vivos a los técnicos” salvadoreños emboscados y desaparecidos desde el pasado 18 de octubre.

“Parece que las pandillas en Haití son solo un montón de cobardes que solo pelean contra civiles inocentes, niños y ancianos”, publicó Bukele en un mensaje en criollo haitiano.

Según el mandatario salvadoreño, estas bandas “no quieren pelear contra los verdaderos guerreros. Solo se están escondiendo, esperando a que nos vayamos”.

En este contexto Bukele propuso a las pandillas haitianas que “suelten las armas, dejen ir a las pandillas, huyan, devuelvan a nuestros técnicos vivos, y nos iremos” y advirtió que “de lo contrario, lo que viene después no será bonito”.

Un integrante del Ejército de El Salvador durante el segundo día de patrullaje como parte de la búsqueda de cuatro soldados de su país desaparecidos, en Puerto Príncipe (Haití). Foto: EFE/ Jonet St. Élois

Más de 2.000 militares salvadoreños se encuentran en Haití para la búsqueda de cuatro soldados del país centroamericano a los que emboscaron y que permanecen desaparecidos desde el pasado 18 de octubre y cuyo paradero aún se desconoce. También apoyan operaciones contra las pandillas y la recuperación de territorios.

El contingente salvadoreño, que incluye a miembros de fuerzas especiales, es el más numeroso desplegado por un país en Haití desde el final de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que estuvo en la isla entre 2004 y 2017.

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Haití enfrenta una compleja crisis de seguridad en la que cinco fuerzas nacionales y extranjeras participan en operaciones contra las bandas armadas que mantienen el control de amplias zonas de Puerto Príncipe y otros territorios del país caribeño.

Al menos 4.595 personas murieron y otras 2.050 resultaron heridas en Haití entre enero y septiembre de 2026, en medio de una escalada de violencia protagonizada por las pandillas que modificaron sus estrategias ante la presencia de fuerzas internacionales de seguridad, según denunció recientemente la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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