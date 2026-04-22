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Presuntos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) durante una audiencia judicial remota por videoconferencia desde el CECOT en Tecoluca, El Salvador, el 20 de abril de 2026. (Handout / Fiscalía General de El Salvador / AFP)
Presuntos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) durante una audiencia judicial remota por videoconferencia desde el CECOT en Tecoluca, El Salvador, el 20 de abril de 2026. (Handout / Fiscalía General de El Salvador / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, comparó este miércoles el juicio colectivo al que son sometidos jefes pandilleros en su país con los históricos procesos de Núremberg contra los jerarcas nazis tras la Segunda Guerra Mundial.

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