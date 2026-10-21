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Resumen

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, gesticula durante una conferencia de prensa tras los anuncios sobre la inversión española y la cooperación económica en el país, en la Casa Presidencial de San Salvador, el 13 de octubre de 2026. (Foto de MARVIN RECINOS / AFP)
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, gesticula durante una conferencia de prensa tras los anuncios sobre la inversión española y la cooperación económica en el país, en la Casa Presidencial de San Salvador, el 13 de octubre de 2026. (Foto de MARVIN RECINOS / AFP)
/ MARVIN RECINOS
Por Agencia AFP

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, amenazó este miércoles a las pandillas haitianas con acabarlas si no liberan a cuatro militares salvadoreños integrantes de una fuerza respaldada por la ONU, que según el mandatario están secuestrados.

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