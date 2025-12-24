El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante la colocación de la primera piedra del proyecto AirCity este martes, en San Salvador. Foto: EFE/ Javier Aparicio
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante la colocación de la primera piedra del proyecto AirCity este martes, en San Salvador. Foto: EFE/ Javier Aparicio
/ Javier Aparicio
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Bukele defiende el Cecot y rechaza acusaciones de tortura en la megacárcel de El Salvador
Resumen de la noticia por IA
Bukele defiende el Cecot y rechaza acusaciones de tortura en la megacárcel de El Salvador

Bukele defiende el Cecot y rechaza acusaciones de tortura en la megacárcel de El Salvador

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) es una instalación de máxima seguridad elogiada por Bukele como parte de sus esfuerzos por erradicar a las pandillas en el país centroamericano.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

La cadena estadounidense CBS News tenía previsto emitir el domingo una investigación sobre presuntos abusos en el Cecot en su programa emblemático “60 Minutes”, pero esta fue retirada a última hora, lo que dio lugar a acusaciones de censura e injerencia política.

PUEDES VER: El Salvador: Condenan a pandilleros de Barrio 18 a penas de hasta 397 años de cárcel

Bukele respondió el martes a las , afirmando que “si están convencidos de que se está practicando la tortura en el CECOT, El Salvador está listo para cooperar plenamente” liberando a toda la población carcelaria a cualquier país dispuesto a recibirla.

“La única condición es sencilla: deben ser todos”, recalcó Bukele en la publicación en redes sociales, precisando que se refiere a “todos los líderes pandilleros y todos los denominados presos políticos”.

Bukele respondía así a la ex secretaria de Estado norteamericana, la demócrata Hillary Clinton, quien el lunes calificó de “brutal” la prisión del Cecot en una publicación en redes sociales.

“¿Tienes curiosidad por saber más sobre el CECOT? Escucha a Juan, Andry y Wilmer compartir de primera mano cómo la administración Trump los etiquetó como pandilleros sin pruebas y los deportó a la brutal prisión salvadoreña", escribió Clinton en la publicación, en la que compartió también un video de 11 minutos del documental de PBS Frontline titulado: “Sobreviviendo al CECOT”.

Fotografía cedida por la Presidencia de El Salvador, donde se observa a guardias del Cecot con los migrantes enviados por EE.UU. Foto: EFE/ Presidencia de El Salvador
Fotografía cedida por la Presidencia de El Salvador, donde se observa a guardias del Cecot con los migrantes enviados por EE.UU. Foto: EFE/ Presidencia de El Salvador

El también estuvo en el centro de una importante disputa legal en Estados Unidos desde marzo, cuando la administración Trump envió allí a cientos de venezolanos y otros migrantes pese a una orden judicial que exigía su regreso a Estados Unidos.

Varios deportados, posteriormente liberados, denuncian abusos reiterados en la instalación, denuncias respaldadas por organizaciones de derechos humanos.

Según el grupo defensor de derechos Socorro Jurídico Humanitario, 454 salvadoreños murieron en prisión desde que comenzó la ofensiva de Bukele contra las pandillas.

Ángel Blanco y Joen Suárez, dos de los 252 venezolanos que estuvieron detenidos en El Salvador, han recurrido a la música, su mayor pasión, para denunciar el cuestionado proceso de deportación desde EE.UU. y el "terror" que, según dijeron en sendas entrevistas, vivieron en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) durante cuatro meses, hasta el pasado viernes, cuando fueron liberados. (EFE)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC