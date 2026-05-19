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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en Antiguo Cuscatlán, El Salvador, el 19 de mayo de 2026. (Rodrigo Sura / EFE)
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en Antiguo Cuscatlán, El Salvador, el 19 de mayo de 2026. (Rodrigo Sura / EFE)
/ Rodrigo Sura
Por Agencia EFE

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró la noche de este martes que el país centroamericano se convertirá en la nación con el “mayor” respeto a la ley y al orden en el mundo, esto luego de “vencer” a las pandillas en una “guerra abierta” que contó con “el trabajo en equipo” de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Ministerio Público.

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