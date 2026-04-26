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Fotografía de archivo de un integrante de la Unidad de Mantenimiento del Orden salvadoreña custodiando a personas privadas de la libertad en la cárcel del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en Tecoluca (El Salvador). Foto: EFE/ Rodrigo Sura
Fotografía de archivo de un integrante de la Unidad de Mantenimiento del Orden salvadoreña custodiando a personas privadas de la libertad en la cárcel del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en Tecoluca (El Salvador). Foto: EFE/ Rodrigo Sura
Por Agencia EFE

El polémico paquete de reformas penales que habilita la cadena perpetua para menores en El Salvador entró en vigencia este domingo, 30 días después de su aprobación en la Asamblea Legislativa a petición del presidente Nayib Bukele, entre críticas locales e internacionales.

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