Entrevista

Fernando Romero, periodista de investigación de la revista Factum

Analizando tanto los resultados de esta guerra contra la delincuencia como las numerosas denuncias por violaciones a derechos que ha acumulado en su contra, ¿cómo calificaría estos dos años de estado de excepción en El Salvador?

Exitoso si lo quiero ver de la forma más superficial posible. Pero esa es una lectura fácil, sin comprometerse y es la que más se difunde tanto dentro de El Salvador como fuera del país. Nadie en este país que ha vivido décadas de violencia estaría en contra de combatir a la delincuencia o de buscar un ambiente de paz social. La lectura más detenida de la situación, sin embargo, muestra que se ha cometido una barbaridad de ilegalidades que rayan en la criminalidad por parte de las autoridades. No puedes meter preso a un inocente y aquí se han dado esos casos. Hay personas que fueron apresadas sin tener relación con algún grupo delincuencial pero que por vivir en una zona catalogada como territorio de pandillas fueron fichadas automáticamente junto a sus familias. El gobierno dice que hasta el momento ha liberado a poco más de 7 mil personas que 'lastimosamente' se dieron una vacación de más de seis meses en la cárcel y que en el juzgado los fiscales admitieron que no tenían nada contra ellos. Esa gente perdió su trabajo porque nadie te espera tanto tiempo y menos si te acusan de ser un criminal. Muchas familias se desintegraron. Hay cerca de 250 personas inocentes que han muerto de forma violenta en las cárceles. El gobierno no responde a eso, da datos sin hacer mea culpa, solo dice que es parte de la lucha contra la criminalidad.





Un estado de excepción responde a situaciones muy específicas detalladas por la Constitución, ¿considera válido que esta figura se haya ampliado tanto o acaso refleja la incapacidad del gobierno por plantear políticas de Estado eficientes?

Lo que sugieres es totalmente correcto, gobernar consiste en diseñar planes para ejecutarlos y que las cosas marchen bien. Es la muestra más palpable de diseñar un verdadero plan de seguridad sin necesidad de recurrir a figuras que si bien son permitidas por la Constitución son para momentos de tremenda urgencia. Estuvimos en momentos de urgencia nacional, pero incluso las medidas de emergencia tienen su límite. La Constitución de El Salvador da 30 días para establecer los regímenes de excepción porque estos suprimen ciertos o todos los derechos de los habitantes con el fin de lograr la estabilidad y el orden en el territorio. Llevamos dos años y la Constitución indica que si la situación de emergencia nacional persiste es posible que el presidente a través del consejo de ministros solicite a la Asamblea Legislativa una sola prórroga de otros 30 días. Es decir, constitucionalmente, el máximo permitido por la ley salvadoreña son 60 días. Se supone que un gobierno eficiente y unas autoridades eficientes deberían poner en orden la situación en ese periodo. Esa limitación temporal se da justamente porque las personas no pueden vivir tranquilamente sin sus derechos. Acá tenemos restringidos tres derechos básicos, entre ellos el de la libre asociación de personas. Precisamente por ese espacio tan grande que se les ha dado a las autoridades para actuar es que se han cometido estos abusos que no tienen la finalidad de restaurar el orden perdido.





El gobierno de Bukele se defiende todas estas acusaciones asegurando que la población vive más tranquila que nunca y que así lo demostró con su reelección de febrero. ¿Qué opina de este argumento?

En la política el apoyo ciudadano es un argumento demasiado flojo cuando tienes a una sociedad lastimosamente tan mal informada. Creo en el poder del pueblo siempre y cuando esté bien informado porque un pueblo mal informado toma malas decisiones y puede apoyar causas erróneas. Tener mucha popularidad no va de la mano con que tengas la razón en cómo has manejado el tema de la seguridad cuando has dejado a muchas víctimas en el camino. Y no solo podría hablarte de seguridad. En la economía también hubo víctimas de muchos planes del gobierno, hay proyectos turísticos que han implicado desalojar a muchas personas para que se construyan complejos turísticos. Simplemente los desalojan a la fuerza. Nosotros tenemos una lista tremenda de gobernantes que fueron muy populares pero eran unos tiranos y dictadores.





Quienes apoyan a Bukele aseguran que los defensores de derechos humanos son, en realidad, defensores de los delincuentes y no de los ciudadanos. ¿Qué responde usted al respecto?

Son señalamientos sumamente peligrosos. Es un absurdo pensar que defender los derechos humanos es estar a favor de los delincuentes. Es peligrosísimo, mi única opinión es que es una falacia completa. Se tergiversa una idea, se inventa un aspecto negativo y se ataca ese aspecto. Eso se llama falacia del espantapájaros. Quién defendería a los delincuentes, ellos tienen que pagar por sus crímenes y entre más graves han sido las leyes están diseñadas para que sean castigados de forma más severa. Por eso existe gradualidad en los castigos penales. Todos estamos de acuerdo en que quien cometa un delito lo pague. Lo que se reclama en este caso son los 7.000 inocentes apresados sobre los que el gobierno no quiere hablar, sobre las redadas en las que se llevaban hasta a niños acusados de delincuentes o de los inocentes muertos en prisión.