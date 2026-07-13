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Resumen

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Foto: AFP
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Foto: AFP
Por Agencia AFP

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ganó la nominación de su partido para buscar un tercer mandato de seis años en las elecciones de febrero próximo, anunció su formación Nuevas Ideas.

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