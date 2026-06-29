00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es fotografiado antes de una reunión con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves el 11 de noviembre de 2024. (Foto de Ezequiel BECERRA / AFP).
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es fotografiado antes de una reunión con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves el 11 de noviembre de 2024. (Foto de Ezequiel BECERRA / AFP).
/ EZEQUIEL BECERRA
Por Agencia EFE

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inscribió su precandidatura para buscar un tercer mandato consecutivo en los comicios generales de 2027, opción habilitada por una reforma constitucional de 2025 que permite la reelección indefinida, según informó la noche del domingo el partido gobernante Nuevas Ideas (NI).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.