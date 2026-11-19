El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inscribió la noche del jueves su candidatura para un tercer mandato, apoyado en el amplio respaldo popular a su guerra contra las pandillas, observaron periodistas de la AFP.

Acompañado por unos 3.000 simpatizantes, Bukele, un político derechista de 45 años, registró su aspiración ante el Tribunal Supremo Electoral.

“¡Seis años más!”, coreó la multitud en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

“Vamos a hacer historia otra vez (...). El Salvador no va a volver al pasado”, proclamó el mandatario en un discurso en las puertas de la corte.

Con una aprobación del 80%, Bukele tiene casi asegurado un nuevo período de seis años gracias a su modelo de seguridad y a una cuestionada reforma que instauró la reelección indefinida.

Sin embargo, su lucha contra las pandillas, que redujo la violencia drásticamente en el otrora país más violento del mundo, ha derivado en abusos que constituyen crímenes contra la humanidad, asegura un grupo de expertos de la ONU.

“Ahora sí hay democracia y todos pueden participar, todos los partidos políticos”, afirmó Bukele, tildado por sus adversarios de “autócrata” al concentrar prácticamente todos los poderes públicos.

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El Tribunal Electoral de El Salvador convocó para el 28 de febrero las elecciones en las que el presidente Nayib Bukele buscará un tercer mandato, tras una cuestionada reforma constitucional que permite la reelección indefinida. (AFP)

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