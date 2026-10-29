El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, movilizó a Haití blindados y helicópteros en apoyo de más de 2.000 militares que desplegó para rescatar a cuatro soldados salvadoreños desaparecidos tras una emboscada de pandillas haitianas, según imágenes oficiales difundidas este jueves.

Los soldados salvadoreños, miembros de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF por sus siglas en inglés), misión apoyada por la ONU, desaparecieron el 18 de octubre cuando bandas armadas atacaron el vehículo blindado en el que regresaban a su base en las afueras de Puerto Príncipe.

Bukele ordenó el despliegue de tropas para rescatarlos, y este jueves difundió en la red social X un video que muestra el embarque de militares, carros blindados y helicópteros en aeronaves.

Uno de esos aparatos, un Boeing 737-401, pertenece a la empresa privada ecuatoriana Aeroregional y registra varios desplazamientos entre Ecuador, El Salvador y Haití entre el 23 y 27 de octubre, según el sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24.

Los vehículos fueron transportados en un avión militar, de acuerdo con las imágenes que acompañan la publicación de Bukele en X. En ellas se ven al menos cuatro helicópteros y cuatro blindados negros subidos con grúas.

“Estamos dando una lección a las pandillas (...) que hacen sufrir al pueblo haitiano”, escribió el mandatario, que el pasado 21 de octubre amenazó con acabarlas, como dijo haber hecho con las bandas criminales que azotaban su país.

Esta imagen satelital de Planet Labs PBC, con fecha del 29 de octubre de 2026, de la zona militar del Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture en Puerto Príncipe, Haití, y analizada por AFP, muestra diez estructuras de color blanquecino que no estaban presentes una semana antes. Foto: AFP / HANDOUT

“Esto no es una operación contra el pueblo haitiano, ni una invasión”, añadió Bukele, y aseguró que 90% de la ofensiva en el empobrecido país caribeño es financiada por El Salvador.

Este jueves, la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) advirtió sobre un aumento de la violencia en la capital de Haití, Puerto Príncipe, que dejó mujeres y niños entre los heridos que llegan a sus hospitales.

Los enfrentamientos se intensificaron tras la desaparición de los soldados salvadoreños, con explosiones provocadas por drones en el noreste de la ciudad, reportó MSF.

La fuerza desplegada en Haití representa por lo menos 10% del pie de fuerza del ejército salvadoreño, que en 2021 se estimaba en 20.000 efectivos. En ese entonces Bukele prometió duplicarlo, pero las cifras no han sido actualizadas públicamente desde entonces.

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