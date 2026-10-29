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Resumen

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This handout satellite image from Planet Labs PBC, dated October 29, 2026, of the military area at Toussaint Louverture International Airport in Port-au-Prince, Haiti, and analyzed by AFP, shows ten off-white structures that were not present a week earlier. El Salvador says it has sent more than 2,000 soldiers to Haiti in the last week to support a mission to rescue four of its soldiers serving in a UN-backed force, who are missing after an ambush. But the scale of the deployment suggest Salvadoran forces are here for a much broader, yet unclear, security mission to fight gang violence. (Photo by Handout / 2026 Planet Labs PBC / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / � 2026 PLANET LABS PBC / HANDOUT" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / To go with AFP story by Ulysse Bellier: "El Salvador deploys more than 2,000 soldiers in Haiti"
This handout satellite image from Planet Labs PBC, dated October 29, 2026, of the military area at Toussaint Louverture International Airport in Port-au-Prince, Haiti, and analyzed by AFP, shows ten off-white structures that were not present a week earlier. El Salvador says it has sent more than 2,000 soldiers to Haiti in the last week to support a mission to rescue four of its soldiers serving in a UN-backed force, who are missing after an ambush. But the scale of the deployment suggest Salvadoran forces are here for a much broader, yet unclear, security mission to fight gang violence. (Photo by Handout / 2026 Planet Labs PBC / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / � 2026 PLANET LABS PBC / HANDOUT" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / To go with AFP story by Ulysse Bellier: "El Salvador deploys more than 2,000 soldiers in Haiti"
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, movilizó a Haití blindados y helicópteros en apoyo de más de 2.000 militares que desplegó para rescatar a cuatro soldados salvadoreños desaparecidos tras una emboscada de pandillas haitianas, según imágenes oficiales difundidas este jueves.

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