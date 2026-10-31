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Resumen

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Un integrante del Ejército de El Salvador custodia este sábado, durante el segundo día de patrullaje como parte de la búsqueda de cuatro soldados de su país desaparecidos hace 13 días tras un ataque de bandas armadas en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jonet St. Élois
Un integrante del Ejército de El Salvador custodia este sábado, durante el segundo día de patrullaje como parte de la búsqueda de cuatro soldados de su país desaparecidos hace 13 días tras un ataque de bandas armadas en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jonet St. Élois
/ Jonet St. Élois
Por Agencia EFE

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, negó este sábado la denuncia de una ONG haitiana sobre supuestos bombardeos por parte de la misión que busca a cuatro soldados salvadoreños, desaparecidos desde hace doce días tras ataques de bandas armadas haitianas.

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