El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, negó este sábado la denuncia de una ONG haitiana sobre supuestos bombardeos por parte de la misión que busca a cuatro soldados salvadoreños, desaparecidos desde hace doce días tras ataques de bandas armadas haitianas.

“¿Bombas? Nuestra misión ni siquiera tiene bombas a su disposición. ¿Bombardeos aéreos? ¿Ataques de helicópteros artillados? Nuestros helicópteros de ataque no llegaron a Haití hasta el 29 de octubre.

Vehículos del Ejército de El Salvador transitan por una zona este sábado, durante el segundo día de patrullaje FOTOS: EFE

Su llegada fue ampliamente cubierta por los medios, con numerosos videos y publicaciones en redes sociales que lo documentan”, publicó Bukele en su cuenta de X.

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El mandatario acompañó su mensaje con una captura de la carta de denuncia que la Asociación de las Naciones Unidas-Haití (UNA-Haití) envió al secretario general de la ONU, António Guterres.

“Sin embargo, este ‘informe’ se publicó un día antes (28 de octubre) de que siquiera llegaran nuestros helicópteros. Y hasta la fecha de hoy, no han volado una sola misión”, acotó el mandatario.

Agregó: “Estas ONG mienten con total impunidad, mientras ejercen una enorme influencia sobre organizaciones internacionales. No son más que firmas de cabildeo para criminales y carteles, disfrazadas de organizaciones humanitarias”.

En su mensaje, Bukele también republicó una entrada del perfil @DropSiteNews, que sostiene que “un grupo de defensa haitiano está acusando a las fuerzas salvadoreñas de bombardear civiles cerca de Puerto Príncipe”.

“A pesar de su nombre, la Asociación de las Naciones Unidas-Haití no forma parte de la ONU, sino que es un grupo de defensa de la diáspora. El fundador Harvey Dupiton, originario de Croix-des-Bouquets, escribió que desde el 22 de octubre, las tropas salvadoreñas han atacado barrios civiles allí y en el cercano Canaán con ataques aéreos, helicópteros artillados y armas pesadas”, indica el mensaje retomado por Bukele.

Decenas de soldados salvadoreños, llegados recientemente a Haití, hicieron el pasado viernes sus primeros patrullajes por calles de Puerto Príncipe como parte de la búsqueda de los cuatro militares desaparecidos.

Los salvadoreños, vestidos con uniforme de combate y con fusiles de asalto, recorrieron calles de la comuna de Tabarre, situada al noreste de Puerto Príncipe, cerca de la zona de Santo, en el distrito de Croix-des-Bouquets, donde los soldados de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) fueron emboscados el 18 de octubre.

La tropa salvadoreña, que ya cuenta con más de 2.000 efectivos en Haití, también fue vista cerca del Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, en la zona de Clercine, a bordo de camiones y vehículos blindados apoyados desde helicópteros.

El presidente Bukele confirmó el miércoles que más de 2.000 militares de su país están ya en Puerto Príncipe en la operación que busca rescatar a sus cuatro compañeros, cuya suerte se desconoce desde el día del ataque, y aseguró que en esa campaña están dando “una lección a las pandillas”.

“Si acabamos con las pandillas de acá (El Salvador), podemos acabar con ellos. Es decisión de ellos (de los haitianos) si quieren que los acabemos o no”, sostuvo el mandatario salvadoreño en una declaración el jueves durante la visita al país de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

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