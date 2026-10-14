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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante conferencia en la Casa Presidencial de San Salvador, el 13 de octubre de 2026. (MARVIN RECINOS / AFP)
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante conferencia en la Casa Presidencial de San Salvador, el 13 de octubre de 2026. (MARVIN RECINOS / AFP)
/ MARVIN RECINOS
Por Agencia EFE

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este martes que su Gobierno tiene un plan de liberación anticipada y condicional para reos, detenidos durante un régimen de excepción, que colaboraron con las pandillas (maras) mientras vivían bajo el “yugo” de estas estructuras, lo que podría beneficiar a cerca de la mitad de detenidos que son acusados de ser colaboradores de las llamadas maras.

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