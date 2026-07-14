00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla hoy ante el Congreso durante una sesión por su cuarto año de Gobierno, en San Salvador (El Salvador). Foto: EFE/Rodrigo Sura
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla hoy ante el Congreso durante una sesión por su cuarto año de Gobierno, en San Salvador (El Salvador). Foto: EFE/Rodrigo Sura
Por Agencia EFE

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió este martes la reelección presidencial indefinida, habilitada en el país desde julio de 2025 en una polémica reforma constitucional, cuando busca un tercer período al frente del Ejecutivo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.