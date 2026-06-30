Bukele todavía no se ha pronunciado. El presidente está al frente de El Salvador desde el 2019, se reeligió en el 2024 y podría candidatear en el 2027, pero ahora por un periodo de seis años.

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¿Cómo hizo Bukele para presentarse a la reelección en un país donde, hasta 2025, la Constitución prohibía la reelección inmediata?

Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, precisó a El Comercio que, antes de la reforma constitucional de 2025, no solo estaba prohibida la reelección inmediata del presidente, sino que incluso se sancionaba a quienes la promovieran o alentaran.

“Eso era antes. Se comenzó a romper, primero, con una resolución de la Sala de lo Constitucional donde decían que es un derecho fundamental la reelección y que él [Nayib Bukele] podía reelegirse”, indicó el analista, lo que acomodó el camino para que postulara en el 2024, previa licencia de su cargo por seis meses para que pueda hacer campaña.

El siguiente paso llegó con una reforma de la Constitución. Es decir, se tenía que cambiar el artículo que prohibía la reelección inmediata, y así lo hicieron en la Asamblea Legislativa, con mayoría oficialista. Pero antes se cambiaron los requisitos para que solo se necesite una legislatura para hacer modificaciones.

“Antes se necesitaba de un proceso de dos legislaturas. O sea, estamos hablando de que eran mínimo 3 años. De eso se valieron para reformar la Constitución para que se permitiera la reelección. Entonces, tuvieron que hacer ese movimiento para que ahora la Constitución no establezca ningún límite, y un presidente puede hacerlo al infinito”, explicó Escobar.

Además… Un tema de familia Xavier Zablah Bukele es primo del mandatario Nayib Bukele y pieza importante en su grupo político Nuevas Ideas. Así como él, hay otros personajes cercanos al presidente salvadoreño. La prensa ha identificado fundamentalmente a tres hermanos, que conforman el círculo más cerrado: Karim Bukele (37) y los mellizos Ibrajim y Yusef Bukele Ortez (30). El más influyente es el primero, y sería el artífice de la concentración de poder, respaldado por el presidente: "si a alguien no le gusta, pues, que se aguante". Según el diario La Tercera, los otros dos tendrían funciones reclutamiento y de política económica.

Este cambio se aprobó hace un año y con 57 votos, a propuesta de la diputada de Nuevas Ideas, Ana Figueroa.

Pero no han sido las únicas modificaciones.

Aquella reforma también extendió el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral. También se acortó dos años el actual periodo de gobierno de Bukele, para una sola elección presidencial, legislativa y municipal. Por ello las votaciones serán en febrero del 2027.

Pero antes Bukele debe pasar por unas elecciones internas donde llega como candidato único, y esto se debe según Escobar a que “primero, nadie va a querer competirle para ser candidato a presidente, y segundo, el partido tiene controlado quiénes se inscriben”. Es decir, sin competidor, la candidatura de Nayib Bukele tiene la vía libre.

Entre la preferencia popoular

Las oportunidades de una reelección de Bukele crecen gracias a lo que muestra las encuestas.

Por un lado, un reciente sondeo le dio una nota de 8,24 puntos, en un rango de cero a diez. La evaluación pertenece al Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), de la Universidad Centroamericana (UCA).

Amparo Marroquín, vicerrectora de la UCA, indicó a la agencia EFE que el resultado no solo es positivo para el gobierno “sino que ha experimentado una leve mejoría”. En el 2025 la puntuación había llegado a 8,15.

“La población sigue evaluando de manera positiva los importantes logros en materia de seguridad”, indicó. Y es que el 64,3% de los encuestados lo considera como el principal logro, pero el 70,7% mira la situación económica como el principal problema.

Uno de los logros de Bukele ha sido la lucha contra pandilleros, encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). / MARVIN RECINOS

El presidente Bukele, además de tener popularidad, tiene el respaldo de gobiernos como el de Donald Trump, en Estados Unidos. / PRESIDENCIA DE EL SALVADOR

Esto también se refleja en su partido, Nuevas Ideas. Según la misma encuestadora, el grupo oficialista acumula la mayoría de la preferencias electorales (34,2%), muy por encima de otras formaciones opositoras: Alianza Republicana Nacionalista (1,4%), el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (1,3%) y el partido de centro derecha VAMOS (0,5%).

Por otro lado, el 59,7% de la población dice no tener preferencia por ningún partido.

¿Y la democracia?

A pesar de la popularidad de Nayib Bukele, su gobierno no ha estado ajeno a la polémica, por su tono autoritario y la concentración de poder. Incluso hay quienes lo califican como un dictador.

Escobar explicó que esto se debe a que el gobierno “no respeta los principios fundamentales de una democracia, separación de poderes, apego a la ley, respeto a los derechos humanos, etc”.

“Su relación con la democracia, obviamente tiene una gran brecha. No podemos hablar que es un gobierno democrático, no podemos decir que es un presidente democrático”, indicó el analista salvadoreño.

¿Por qué entonces se mantiene alta la popularidad de Bukele, quien ahora anuncia la lucha contra la corrupción, tras declarar la victoria en la guerra contra el pandillaje?

Primero, Escobar plantea que el presidente “goza de popularidad porque siempre ha manejado su imagen como un rockstar, más que como un político, como un presidente”. Además, es muy activo en redes sociales y su figura es como la de un influencer. Pero también hay otra razón más tradicional.

“Tenemos también una población autoritaria en El Salvador, una población autoritaria que acepta, aplaude y promueve este tipo de de figura, que no son figuras democráticas. La población tiene todavía esa matriz autoritaria, obviamente heredada de las dictaduras militares que se tuvieron”, explicó.

Aun así hay ciertas voces opositoras como la de ambientalistas, que a inicios de junio protestaron por ley que permite la explotación minera, o las confederaciones obreras que denuncian la supresión de decenas de sindicatos y el incumplimiento de derechos laborales.