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Resumen

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“Estamos listos”. Con este mensaje en la cuenta de X se confirmó la inscripción del presidente de El Salvador Nayib Bukele para un tercer mandato consecutivo. La publicación la hizo el primo del mandatario, Xavi Bukele, y presidente del partido oficialista Nuevas Ideas (NI), y estuvo acompañada por la foto de la solicitud de inscripción dirigida a la Comisión Nacional Electoral de su partido, por lo que se espera un periodo de elecciones primarias.

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