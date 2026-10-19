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Resumen

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una conferencia de prensa conjunta con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en el Palacio Presidencial de San Salvador el 16 de octubre de 2026. (Foto de MARVIN RECINOS / AFP).
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una conferencia de prensa conjunta con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en el Palacio Presidencial de San Salvador el 16 de octubre de 2026. (Foto de MARVIN RECINOS / AFP).
/ MARVIN RECINOS
Por Roger Zuzunaga Ruiz

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tuvo que aclarar el alcance de su anuncio de una posible liberación anticipada de presos vinculados a las pandillas, después de que sus primeras declaraciones generaran confusión sobre el número de beneficiarios. El mandatario dijo inicialmente que el plan podría favorecer al 50% de los presos que habían colaborado con estos grupos, una afirmación que fue interpretada como una posible medida que alcanzaría a la mitad de los 96.457 reos vinculados a las pandillas y que permanecen detenidos desde el 2022, durante el régimen de estado de excepción. Pero la cifra a la que se refería es mucho menor.

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