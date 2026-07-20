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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saludando junto a su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, en Managua, el 19 de julio de 2026. (Cesar PEREZ / El 19 DIGITAL / AFP)
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saludando junto a su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, en Managua, el 19 de julio de 2026. (Cesar PEREZ / El 19 DIGITAL / AFP)
/ CESAR PEREZ
Por Agencia EFE

El movimiento opositor nicaragüense Renacer alertó este lunes de que el Gobierno que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo ha renunciado abiertamente a la democracia tras proclamar que en ese país no se volverán a celebrar elecciones generales.

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