El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saludando junto a su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, en Managua, el 19 de julio de 2026. (Cesar PEREZ / El 19 DIGITAL / AFP)
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saludando junto a su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, en Managua, el 19 de julio de 2026. (Cesar PEREZ / El 19 DIGITAL / AFP)
/ CESAR PEREZ
Por Agencia EFE

Nicaragua aprobará en septiembre próximo en primera legislatura una reforma parcial a la Constitución que busca excluir de las elecciones a los opositores desnacionalizados y considerados “traidores a la patria”, una medida que ha provocado el rechazo internacional, informó este lunes la copresidente del país, Rosario Murillo.

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