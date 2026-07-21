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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saludando durante un acto para conmemorar el 47 aniversario de la Revolución Nicaragüense en Managua, el 19 de julio de 2026. (Cesar PEREZ / El 19 DIGITAL / AFP)
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saludando durante un acto para conmemorar el 47 aniversario de la Revolución Nicaragüense en Managua, el 19 de julio de 2026. (Cesar PEREZ / El 19 DIGITAL / AFP)
/ CESAR PEREZ
Por Agencia EFE

La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua informó este martes que ha iniciado los análisis necesarios para cumplir con las orientaciones del presidente del país, Daniel Ortega, quien ordenó prohibir la celebración de elecciones generales en el país centroamericano.

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