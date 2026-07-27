Fotografía de archivo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (i), junto a la copresidenta, Rosario Murillo (d). Foto: EFE/Jorge Torres
Fotografía de archivo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (i), junto a la copresidenta, Rosario Murillo (d). Foto: EFE/Jorge Torres
Por Agencia EFE

Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, nombraron este lunes a uno de sus hijos, Maurice Facundo Ortega Murillo, como representante y delegado de la Presidencia para la promoción y desarrollo del deporte.

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