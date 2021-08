La noche del martes, la Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL) -agrupación formada para concentrar a la oposición al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua- anunció que su candidata a la vicepresidencia en los próximos comicios de noviembre, Berenice Quezada, fue retenida en su casa por las fuerzas policiales fieles al Gobierno.

La retención de Quezada -que luego fue puesta en libertad- responde a una denuncia hecha por un grupo de ciudadanos que acusaban a la exMiss Nicaragua 2017 de incitar al odio y apología al delito basados en unas declaraciones en las que hacía un llamado a los ciudadanos a votar libremente el próximo 7 de noviembre como en abril del 2018, en referencia a las masivas protestas callejeras contra Ortega que tuvieron lugar en dicha fecha.

Los denunciantes están agrupados bajo el nombre de “víctimas y familiares del terrorismo golpista del 2018″ y son fieles al régimen orteguista.

Quezada es la trigésimo segunda dirigente opositora, 7 de ellos aspirantes a la presidencia o vicepresidencia, detenida por el Gobierno Nicaragüense desde el 28 de mayo, cuando inició el actual proceso electoral.

Al respecto, El Comercio conversó con Maynor Salazar, periodista del portal Divergentes y ganador del Premio Nacional de Periodismo Pedro Joaquín Chamorro:

—¿Hay alguna particularidad, en comparación con los otros opositores detenidos por el régimen, en la retención de Quezada en su domicilio?

La retención domiciliar es diferente a la casa por cárcel (arresto domiciliario). Con Quezada el régimen no siguió la misma ruta de encarcelamiento que con los otros precandidatos. En el caso de los demás, los secuestraban porque no llevaban orden directa de arresto y minutos después, cuando se enteraban los medios de comunicación de que habían sido detenidos, salía una nota de prensa de la Policía informando que estaban investigados y que por eso los habían detenido. En el caso de Berenice lo que se hizo fue una retención domiciliar, la incomunicaron y ella misma puso un estado en su cuenta de Instagram informando que esta inhibida para ejercer cualquier cargo de elección popular.

—¿Se puede considerar como apología al delito decir que el pueblo salga libremente como en el 2018, pero esta vez a votar?

Para ellos sí. Ella dijo que “salgamos a la calle a votar así como lo hicimos en los noventa (cuando Ortega perdió la elección ante Violeta Chamorro) y en el 2018”. Entonces, esa referencia al 2018, los denunciantes la utilizan para llevarla a la Procuraduría de los Derechos Humanos y que de ahí se emita un oficio o investigación para que la inhiban.

—¿El régimen de Ortega ha alcanzado un nuevo nivel de represión con esto?

Yo creo que sí. Daniel Ortega y Rosario Murillo (su esposa y, además, vicepresidenta de la República), están con miedo, traumados por lo que ocurrió en 1990 y no quieren que ninguna persona con un mínimo de popularidad, aunque sea en redes sociales, amenace su reelección. Pero es algo ilógico e irreal porque ellos tienen el control del Consejo Supremo Electoral, que son los jueces del proceso; de la Policía, que tiene un estado policial de facto; el control de la Asamblea, que puede decir quién va y quién no. Entonces realmente están tan desconfiados que van a eliminar a cualquier persona que ellos vean que es popular. En el caso del candidato Oscar Sobalvarro, tienen claro de que no levanta ningún tipo de popularidad por haber sido un ‘contra’ (peleó contra los sandinistas en los años 80); sin embargo, Berenice quizá entre los mas jóvenes despertaba esa popularidad. Además, si bien su candidatura no fue tan bien recibida al inicio, luego la gente consideró su valentía pues está ahí y sabe a lo que se esta metiendo. Ortega y Murillo ahora no quieren arriesgar, ni siquiera con una exreina de belleza.

—¿Cuál ha sido el papel social de Berenice en los últimos años?

Ella se ha dedicado a ser una ‘influencer’ de redes sociales, la siguen más de 100 mil personas en Instagram y, pues queramos verlo o no, tiene un público específico al cual se dirige y en el cual puede crear algún tipo de cambio. Ahora, la formula Sobalvarro - Quesada tampoco es que despertara mayor entusiasmo en la población, simplemente había ocurrido el fenómeno de verificación y fue masiva.

—¿El arresto de los opositores no terminaría jugando a favor de su popularidad?

Esta no es una elección normal. Ortega tiene el control, sin embargo muchos apostaban por ese voto masivo. Pero el voto masivo se da cuando tienes la garantía de que puedes comprobar el fraude o de que puedes ganar, pero acá no sabes si se van a quedar con tu voto. Si Quezada hubiese sido liberada, habría tenido mayor popularidad entre la gente, indudablemente. Le habría permitido usar la bandera de que es la opción, sobre todo con el resto de candidatos detenidos. Yo me atrevo a decir que la persona a la que pongan no causará el mayor impacto, pero igual los dictadores no quieren a nadie popular. Lo que ocurrirá acá será que tendremos una elección a la medida de Ortega.

—¿Quién reemplazaría a Quezada?

Eso aún no se sabe, tendremos que esperar el anuncio que se haga. Otro rumor que está corriendo es que CxL usó a Quezada como chivo expiatorio para ver si la inhibían o no y tiene a una candidata oculta. Evidentemente tendrá que ser una mujer, porque así lo indica la ley.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

¿Qué es y cómo se transmite el Coronavirus que surgió en China? null