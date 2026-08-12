La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, arremetió este miércoles contra la oposición nicaragüense en el exilio, a la que advirtió que “la dictadura no volverá jamás” al país centroamericano.

“¡La dictadura de ese terrorismo vende patria no volverá jamás! Lo saben. Sépanlo bien”, enfatizó Murillo a través de medios oficiales.

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El pasado 19 de julio, el esposo de Murillo y copresidente Daniel Ortega, que gobierna Nicaragua desde 2007, anunció que “no volverá a haber elecciones” en su país.

Posteriormente, la Asamblea Nacional (Parlamento), supeditada a la Presidencia, presentó una iniciativa de reforma constitucional que propone, entre otras medidas, ampliar de seis a siete años el mandato de la denominada copresidencia y establecer que el mismo sea renovable.

Asimismo, eleva a rango constitucional restricciones que impedirían la participación política de personas consideradas por el régimen como “golpistas” o “traidoras a la patria”, con el objetivo de “prevenir la injerencia externa e impedir que el golpismo tome el poder”, de acuerdo con el Legislativo nicaragüense.

Las últimas elecciones generales se celebraron en noviembre de 2021 sin la participación de los principales aspirantes a candidatos a la Presidencia por la oposición, que fueron arrestados previo a esos comicios.

Las próximas elecciones están programadas para noviembre de 2027, luego que una reforma constitucional ampliara el periodo presidencial de 5 años a 6 años.

En su alocución, Murillo tildó de “vándalos” y de no conocer el “amor patrio” o “cualquier forma de amor” a los opositores desnacionalizados, “que sólo saben de terrorismo y vandalismo, que fabrican decires, que pretenden decir que tienen lo que no tienen, simulándose como representantes de un pueblo grande y digno, que nada tiene que ver con ellos, que no se deja además manosear por la torpeza y la maldad de los que no tienen patria”.

“A los vándalos, traidores y cobardes que no conocen el amor a Nicaragua, como siempre, solo le pedimos a Dios que sepa perdonar su ignorancia, y les dé fuerzas para reconocer que no son nadie, ni nada, y mucho menos para estar fraguando crímenes contra un pueblo pacífico que merece lo mejor. Nada ni nadie son para esta Nicaragua que traicionaron”, señaló la dignataria.

Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral, persecución política y eliminación de rivales para evitar la competencia electoral.

Es el hombre que ha ostentado más tiempo el poder en Nicaragua, con treinta años. Coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, y presidió por primera vez el país de 1985 a 1990.

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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en el poder desde hace casi dos décadas, descartó el domingo 19 de julio cualquier posibilidad de elecciones en su país para evitar que la oposición, en el exilio, llegue algún día al gobierno. (AFP)

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