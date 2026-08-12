icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, durante una ceremonia en la Plaza de la Revolución en Managua el 8 de noviembre de 2018. (Foto de INTI OCON / AFP)
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, durante una ceremonia en la Plaza de la Revolución en Managua el 8 de noviembre de 2018. (Foto de INTI OCON / AFP)
/ INTI OCON
Por Agencia EFE

La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, arremetió este miércoles contra la oposición nicaragüense en el exilio, a la que advirtió que “la dictadura no volverá jamás” al país centroamericano.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.