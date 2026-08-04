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Resumen

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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saludando junto a su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, en Managua, el 19 de julio de 2026. (Cesar PEREZ / El 19 DIGITAL / AFP)
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saludando junto a su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, en Managua, el 19 de julio de 2026. (Cesar PEREZ / El 19 DIGITAL / AFP)
/ CESAR PEREZ
Por Agencia EFE

Un grupo de siete países integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su “profunda preocupación” por las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sobre suprimir las elecciones del país centroamericano y reformas que, según advierten, vulneran los derechos humanos.

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