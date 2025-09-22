La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González; y el líder chavista, Nicolás Maduro. (Fotos de Ricardo ARDUENGO / Federico PARRA / AFP)
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González; y el líder chavista, Nicolás Maduro. (Fotos de Ricardo ARDUENGO / Federico PARRA / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Gobernadora de Puerto Rico afirma que entregaría a Maduro a EE.UU. y cobraría la recompensa
Resumen de la noticia por IA
Gobernadora de Puerto Rico afirma que entregaría a Maduro a EE.UU. y cobraría la recompensa

Gobernadora de Puerto Rico afirma que entregaría a Maduro a EE.UU. y cobraría la recompensa

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La gobernadora de , , afirmó este lunes que entregaría al líder chavista, , a y cobraría la recompensa que ofrece Washington, en el marco de las tensiones en el .

Lo entregaría a las agencias federales y cogería el reward (recompensa) de 50 millones de dólares. Así de sencillo”, contestó González al ser preguntada en la emisora WKAQ 580 qué haría si tuviera de frente a Maduro.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: “El precio será incalculable”: El ultimátum de Trump a Maduro y la carta que le envió el chavista para un “diálogo directo”

Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a EE. UU., es escenario desde hace semanas de maniobras militares del Ejército estadounidense, coincidiendo con su despliegue en el Caribe por las tensiones con Venezuela.

No es la primera vez que la gobernadora se dirige a Maduro, al que ha calificado en conferencias de prensa de “líder del cártel de Venezuela” y de “pandillero que utiliza la violencia como mecanismo de expresión y como mecanismo de infundir miedo”.

González ha mostrado asimismo un apoyo sin fisuras a la supuesta lucha contra el narcotráfico de EE.UU. en el Caribe y ha dado la bienvenida a que en la isla se desarrollen maniobras militares y se desplieguen aviones F-35.

Maduro también ha respondido a declaraciones anteriores de la gobernadora. El pasado 9 de septiembre, la exhortó a liderar personalmente una posible “invasión” contra su país.

La gobernadora dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Lo dijo. Se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico: ‘si usted dice que va a invadir a Venezuela venga de primera”, expresó el mandatario venezolano.

MÁS INFORMACIÓN: Maduro dice que Venezuela tiene más apoyo internacional que antes de la “agresión” de EE.UU.

Venezuela y EE.UU. viven una escalada de tensiones bilaterales tras el aumento del despliegue militar estadounidense con el foco en el Cártel de los Soles que, según el presidente estadounidense, Donald Trump, está liderado por Maduro.

Las diferencias mutuas han crecido después de que EE.UU. hundiera - según el Gobierno - cuatro embarcaciones adjudicadas al narcotráfico cerca de las costas venezolanas, al menos tres procedentes de Venezuela, y la cuarta de ellas, de origen desconocido.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó este lunes que han recibido una carta de Maduro y advirtió de que la misiva, donde el mandatario venezolano dice estar abierto al diálogo, contiene “muchas mentiras”.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC