Trinidad y Tobago afirma que no participó en el operativo militar de EE.UU. contra Venezuela

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, aseguró este sábado que su país no participó en el operativo militar de Estados Unidos contra Venezuela, que incluyó la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

“Trinidad y Tobago no participó en ninguna de las operaciones militares que ha llevado a cabo Estados Unidos en Venezuela”, afirmó Persad-Bissessar en su cuenta de X.

Añadió que Trinidad y Tobago “continúa manteniendo relaciones de paz con la gente de Venezuela”.

Aunque Persad-Bissessar rechazó que su país apoyara a Estados Unidos en el ataque en la madrugada de hoy, su Gobierno permitió desde octubre del año pasado ejercicios militares estadounidenses en sus costas para presuntamente realizar operativos contra el narcotráfico.

Para ello, desde septiembre, la administración del presidente Donald Trump desplegó buques de guerra, aviones de combate y miles de soldados en el Caribe, bombardeando a más de una veintena de narcolanchas, con un saldo de al menos 80 muertos.

Entre los buques que Estados Unidos envió a Trinidad y Tobago estaba el destructor USS Gravely, de la Armada estadounidense.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores. (Foto: EFE/ Ronald Peña R.)

El pequeño país caribeño está ubicado muy cerca de Venezuela: la isla de Trinidad se encuentra a apenas once kilómetros de la costa venezolana en su punto más cercano.

Además del destructor, también se desplegó la Unidad Expedicionaria 22 del Cuerpo de Infantería de Marina estadounidense.

Persad-Bissessar ha expresado públicamente su apoyo a Estados Unidos por llevar a cabo presuntos operativos contra el narcotráfico en aguas del Caribe y así mantener a la región como “una zona de paz”.