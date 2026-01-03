Kamla Persad-Bissessar, líder del partido Congreso Nacional Unido, habla con sus simpatizantes durante un mitin en Puerto España, Trinidad y Tobago, el 26 de abril de 2025. (Foto de Prior Beharry / AFP).
Kamla Persad-Bissessar, líder del partido Congreso Nacional Unido, habla con sus simpatizantes durante un mitin en Puerto España, Trinidad y Tobago, el 26 de abril de 2025. (Foto de Prior Beharry / AFP).
Trinidad y Tobago afirma que no participó en el operativo militar de EE.UU. contra Venezuela
Trinidad y Tobago afirma que no participó en el operativo militar de EE.UU. contra Venezuela

Trinidad y Tobago afirma que no participó en el operativo militar de EE.UU. contra Venezuela

La primera ministra de Trinidad y Tobago, , aseguró este sábado que su país no participó en el , que incluyó la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

“Trinidad y Tobago no participó en ninguna de las operaciones militares que ha llevado a cabo Estados Unidos en Venezuela”, afirmó Persad-Bissessar en su cuenta de X.

PUEDES VER: Venezuela acusa a Estados Unidos de “agresión militar” tras violentas explosiones en Caracas

Añadió que Trinidad y Tobago “continúa manteniendo relaciones de paz con la gente de Venezuela”.

Aunque Persad-Bissessar rechazó que su país apoyara a Estados Unidos en el ataque en la madrugada de hoy, su Gobierno permitió desde octubre del año pasado ejercicios militares estadounidenses en sus costas para presuntamente realizar operativos contra el narcotráfico.

Para ello, desde septiembre, la administración del presidente Donald Trump desplegó buques de guerra, aviones de combate y miles de soldados en el Caribe, bombardeando a más de una veintena de narcolanchas, con un saldo de al menos 80 muertos.

Entre los buques que Estados Unidos envió a Trinidad y Tobago estaba el destructor USS Gravely, de la Armada estadounidense.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores. (Foto: EFE/ Ronald Peña R.)
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores. (Foto: EFE/ Ronald Peña R.)

El pequeño país caribeño está ubicado muy cerca de Venezuela: la isla de Trinidad se encuentra a apenas once kilómetros de la costa venezolana en su punto más cercano.

Además del destructor, también se desplegó la Unidad Expedicionaria 22 del Cuerpo de Infantería de Marina estadounidense.

Persad-Bissessar ha expresado públicamente su apoyo a Estados Unidos por llevar a cabo presuntos operativos contra el narcotráfico en aguas del Caribe y así mantener a la región como “una zona de paz”.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos. EFE

