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Resumen

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Nixon Pérez Paz fue deportado de EE.UU. en mayo de 2025. Al año, su pareja, Glendy González de la Cruz, decidió volver a su Guatemala natal para reunificar a la familia. (Cortesía de la familia Pérez Paz).
Nixon Pérez Paz fue deportado de EE.UU. en mayo de 2025. Al año, su pareja, Glendy González de la Cruz, decidió volver a su Guatemala natal para reunificar a la familia. (Cortesía de la familia Pérez Paz).
Por BBC News Mundo

El “sueño americano” de Nixon Pérez Paz y Glendy González de la Cruz acabó en un cañaveral en el sur de Guatemala.

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