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Resumen

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Buques portacontenedores transitando por el Canal de Panamá, en Ciudad de Panamá, el 20 de agosto de 2026. (Carlos Lemos / EFE)
Buques portacontenedores transitando por el Canal de Panamá, en Ciudad de Panamá, el 20 de agosto de 2026. (Carlos Lemos / EFE)
Por Agencia EFE

El Gobierno de Panamá declaró este martes el estado de emergencia nacional para combatir los efectos relacionados con el fenómeno climático de El Niño, que en el país centroamericano ha afectado con lluvias excesivas en algunas zonas y sequía en otras, un período de déficit de precipitaciones que podría extenderse hasta marzo de 2027, afectado también al Canal interoceánico.

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